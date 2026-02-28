Ердоган раптово засудив атаку на Іран: сходознавець пояснив, у чому причина

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив операцію США та Ізраїлю проти іранського режиму. За його словами, цей напад порушує суверенітет Ірану.

Сходознавець з Німеччини Михайло Якубович озвучив 24 Каналу думку, що дії та слова Ердогана часто суперечать один одному. Зокрема, він мав інвестиційні та будівельні проєкти з Ізраїлем, але також підтримував ХАМАС.

Дивіться також США та Ізраїль атакували Іран: як реагують світові лідери

"Це людина, яка дуже любить розповідати про якусь примарну ісламську солідарність. Водночас історично Іран був радше супротивником турків. Туреччина залишається в НАТО. Хоч літаки не злітають з американських авіабаз в Туреччині, але військова та розвідувальна інфраструктура використовується на повну", – підкреслив він.

За словами сходознавця, Туреччина може лише посилити контроль на кордоні з Іраном, щоб в разі дестабілізації ситуації не було потоку зброї та так далі. Однак не мовиться ні про якусь сильнішу підтримку Тегерана чи якийсь демарш проти арабських країн, з якими в нього дуже хороші відносини, або США.

Як Ердоган прокоментував атаку на Іран?

Президент Туреччини Реджеп Ердоган наголосив, що американо-ізраїльські напади порушують суверенітет Ірану та спрямовані проти миру іранського народу. Він заявив, що засмучений та стурбований через це.

Турецький лідер назвав напади Ірану на країни Перської затоки також неприйнятними. Він попередив, що без стриманості та дипломатії регіон ризикує бути "втягнутим у коло вогню".

Ердоган закликав до термінових дій, щоб запобігти подальшому кровопролиттю. Він додав, що Анкара прискорить дипломатичні зусилля для забезпечення припинення вогню та відновлення переговорів.

Операція проти Ірану: останні новини