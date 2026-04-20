Кількість провокацій зростає: Естонія звинуватила Росію у спробі розколу суспільства
- У Міноборони Естонії вважають, що Кремль навмисно провокує інформаційні загрози, аби розколоти суспільство та ослабити Європу.
- Російськомовне населення не є причиною загрози, а справжньою метою Москви є послаблення НАТО та Європи.
У Міноборони Естонії назвали розмови про загрозу Нарві навмисною інформаційною провокацією Росії. Там вважають, що Кремль намагається розколоти суспільство та послабити Європу.
У Міністерстві оборони Естонії заявили, що такі дії назвали простим і дешевим інструментом для розколу суспільства. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" – "Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію".
Про що свідчать спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Естонії?
Радниця з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійза Тагель наголосила, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на теми, які не мають реального значення для естонців, зокрема й жителів Нарви. Вона застерегла, що надмірна реакція на такі повідомлення може лише сприяти досягненню цілей Москви.
У відомстві також підкреслили, що російськомовне населення не є причиною потенційної загрози. За словами Тагель, ключовим фактором є ширша стратегія Росії, спрямована на послаблення НАТО та Європи загалом.
В естонському Міноборони вважають, що Москва може використовувати тему "захисту співвітчизників" як привід для інформаційного або політичного тиску, однак справжні мотиви лежать у геополітичній площині.
Що відомо про спроби Росії дестабілізувати ситуацію навколо країн НАТО?
В інтерв'ю 24 Каналу політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що Путін навряд чи здатний вести повномасштабну війну з НАТО через виснаженість Росії у війні проти України. Існує ймовірність, що Кремль може організувати локальні акції, щоб перевірити оборону та єдність Північноатлантичного Альянсу.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що наразі немає передумов для повномасштабного наступу Росії на країни НАТО. Водночас, за його словами, Володимир Путін не відмовиться від спроб тиску на Європу. Андрющенко зазначив, що для гібридного вторгнення в країни Балтії Росії може бути достатньо 10 – 20 тисяч військових.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив 24 Каналу, що Росія не має можливості для масштабної війни з НАТО та, зокрема, країнами Балтії, і може здійснювати лише тактичні провокації.