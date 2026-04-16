Хоче захопити Донбас до вересня: Росія перекидає резерви на Схід України й готує наступ, – FT

Окупанти прагнуть повністю загарбати український Донбас. Для цього вони активно стягують війська на Схід України.

Таку думку з посиланням на джерела в ГУР висловив головний кореспондент The Financial Times Крістофер Міллер.

До теми Довго вичікував момент: чому Путін змінив тактику масованих атак і яка її головна хитрість

Що відомо про плани Кремля на Донбас?

Країна-агресорка, за даними журналіста, готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічний резерв і перекидаючи близько 20 тисяч військових.

Загалом на території України, за оцінками, перебуває близько 680 тисяч російських солдатів, а основною метою залишається повне захоплення Донбасу до вересня 2026 року.

До слова, військовий експерт Іван Тимочко зазначив, що процеси перегрупування військ і підготовки до штурмових дій вже помітні вздовж усієї лінії фронту. За його словами, росіяни зберігають високу активність на окремих напрямках.

Зверніть увагу! Ситуація на фронті залишається напруженою, однак уже кілька місяців тактична ініціатива перебуває на боці Сил оборони України. Офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської бригади 8-го корпусу ДШВ Сергій Колесниченко повідомив в ефірі 24 Каналу, що наступальні дії тривають безперервно з кінця січня. За цей час українським силам вдалося відновити контроль приблизно над 480 квадратними кілометрами території та звільнити 12 населених пунктів у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Як Україна готується відповідати противнику?