Сказав, що Трамп увійде в історію: хто пришвидшив операцію США в Ірані

ЗМІ розповіли про раніше не відомий дзвінок. Під час нього співрозмовник Трампа вплинув на рішення президента США почати війну в Ірані.

Медіа назвали його прізвище. Про це повідомляє Reuters.

Хто вплинув на Трампа щодо Ірану?

Це був прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньягу. Принаймні так кажуть джерела Reuters.

Три джерела, поінформовані про дзвінок, заявили, що, на їхню думку, він – разом із розвідувальними даними, що свідчать про закриття вікна для вбивства лідера Ірану – став каталізатором остаточного рішення Трампа наказати військовим 27 лютого розпочати операцію "Епічна лють",

– зазначили медійники.

В статті йдеться, що розмова відбулася за 48 годин до початку операції США. Трамп нібито вже ухвалив, що війні бути, але ще не знав, коли саме це станеться.

Нетаньягу наголошував, що кращого шансу вбити Алі Хаменеї не буде, адже аятола та його ключові помічники мали зустрітися в резиденції у Тегерані. Прем'єр Ізраїлю тиснув на Трампа, мовляв, є чудова нагода помститися за замах на лідера США.

"Агентству Reuters не вдалося визначити, як аргумент Нетаньягу вплинув на Трампа, коли він розглядав можливість віддання наказу про удар, але цей дзвінок був рівнозначним заключному аргументу ізраїльського лідера перед його американським колегою", – розповіли ЗМІ.

Окрім цього, Нетаньягу говорив, що завдяки знищенню Хаменеї Трамп може увійти в історію. Оскільки іранське керівництво давно ненавидять і самі іранці, які можуть вийти на вулиці, і Захід.

Утім, зараз важливіше розуміти, що буде з Іраном далі. Видання Politico пише, що США можуть підтримати як компромісного лідера спікера іранського парламенту Мохаммеда Багера Галібафа. Але цей посадовець не раз погрожував Америці.