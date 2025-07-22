Рютте звернувся до НАТО щодо купівлі зброї для України у США
- Генсек НАТО Марк Рютте закликав міністрів оборони країн Альянсу купувати більше зброї у США для підтримки України.
- Це допоможе реалізувати завдання саміту НАТО в Гаазі, зокрема збільшення військових витрат та підтримку України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до міністрів оборони країн-членів Альянсу за результатами онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн".
Він закликав їх купувати у США більше зброї для підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби НАТО, оприлюднену після засідання у понеділок, 21 липня.
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До чого закликає Рютте?
Марк Рютте під час онлайн-зустрічі звернувся до міністрів оборони та зауважив на ініціативі, яку він оголосив з американським президентом Дональдом Трампом минулого тижня задля посилення допомоги Україні.
Ідеться про підтримку шляхом надання Києву додаткових ресурсів США коштом інвестицій союзників у Європі та Канаді. На його думку, купуючи більше зброї для України, НАТО зможуть реалізовувати 3 ключові завдання.
За його словами, таким чином країни Альянсу виконуватимуть завдання, які визначили на саміті НАТО в Гаазі у червні – збільшення військових витрат, розширення військового виробництва та підтримку України.
До слова, раніше у НАТО вже повідомляли, що низка країн уже взяла на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу, зокрема Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.