Члени НАТО погодились збільшити видатки на оборону: наскільки це вигідно для України

Усі країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на безпеку до 5% від ВВП. Якщо це буде реалізовано, то це буде надзвичайно вигідно для України. Європейці будуть витрачати більше на оборону, що посилить спроможності нашої держави.

Також це означатиме збільшення надання допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж.

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Це посилить можливості України

Сергій Джердж зазначив, що для США було важливо довести свою думку про необхідність збільшення європейськими країнами витрат на оборону. Адже війна Росії проти України триває саме на території Європи.

На саміті НАТО у Гаазі було прийнято це рішення. Основне засідання – це Північноатлантична рада, де будуть присутні глави 32 держав. Це головний внутрішній захід.

Часто на самітах бувають паралельно інші засідання. Проте у цьому випадку питання наскільки складне, що можуть виникати різні дискусії. Це потребує особливої уваги. Тому, очевидно, з самого початку організатори саміту, Марк Рютте та інші, вирішили не ускладнювати цей саміт багатьма іншими питаннями. Тому що є багато про що говорити,

– сказав голова громадської ліги "Україна – НАТО".

Коли тривають дискусії про гроші, ведення фінансів – це завжди складно. Зокрема, 5% від ВВП для різних країн буде відчуватися по-іншому. Тому кількість заходів на саміті у Гаазі мінімізована для того, щоб реалізувати саме це завдання.

Якщо це буде реалізовано, то для України це надзвичайно вигідно. Тому що, з одного боку, європейці будуть витрачати більше на оборону у межах Європи. Це так чи інакше посилює наші спроможності. Але паралельно з цим це буде збільшення допомоги Україні,

– пояснив Джердж.

Нагадаємо, що НАТО погодило 5% ВВП на оборонні витрати. Видання The Telegraph написало, що нова декларація зобов'язує держави НАТО до 2035 року щорічно інвестувати 3,5% на досягнення оборонних цілей Альянсу. Інші 1,5% спрямовують на кіберзахист, інфраструктуру, інновації та оборонну промисловість. План також передбачає внески на підтримку України.