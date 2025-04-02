У НАТО призупинили обговорення зміни свого підходу до відносин з Росією, – ЗМІ
- НАТО призупинило обговорення змін у відносинах з Росією через поточні мирні зусилля США з Росією та Україною.
- Основоположний акт НАТО – Росія визнаний неактуальним, країни обмірковують його можливий односторонній розрив або перегляд.
Минулого року 32 країни НАТО планували розробити рекомендації щодо стратегічного підходу Альянсу до Росії. Однак зараз ці обговорення призупинені.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.
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У НАТО переосмислюють свої відносини з Росією
Враховуючи мінливе середовище та можливі загрози безпеці, країни НАТО хотіли обговорити відносини з Росією та стратегічний підхід до країни.
Зокрема, такі відносини вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії могли змінитися цьогоріч на саміті в Гаазі.
Однак деякі джерела повідомляють, що зараз, коли США працюють над мирним врегулюванням з Росією та Україною, всі дискусії про переосмислення відносин НАТО і Росії "призупинені".
Наразі в НАТО не розуміють наміри Сполучених Штатів у відносинах з Росією. Союзники США в Альянсі також стурбовані політичними рішеннями президента Трампа, зокрема тим, що він дещо зблизився з Росією. Між деякими членами досі Альянсу "тривають дискусії щодо гаазького саміту". Країни одностайно вважають, що Росія залишається найбільш значною загрозою безпеці НАТО.
Що стосується України, всі члени Альянсу згодні з тим, що смерть і руйнування повинні припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого врегулювання,
– сказав виданню анонімний представник США.
У НАТО визнають, що Основоположний акт НАТО – Росія про відносини між НАТО і Росії вже не актуальний. Як і п'ять принципів щодо співпраці з Росією. Тепер сторони мають вирішити, чи визнати цей документ недійсним в односторонньому порядку, чи почекати на можливу двосторонню угоду.