У НАТО призупинили обговорення зміни свого підходу до відносин з Росією, – ЗМІ

Минулого року 32 країни НАТО планували розробити рекомендації щодо стратегічного підходу Альянсу до Росії. Однак зараз ці обговорення призупинені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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У НАТО переосмислюють свої відносини з Росією

Враховуючи мінливе середовище та можливі загрози безпеці, країни НАТО хотіли обговорити відносини з Росією та стратегічний підхід до країни.

Зокрема, такі відносини вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії могли змінитися цьогоріч на саміті в Гаазі.

Однак деякі джерела повідомляють, що зараз, коли США працюють над мирним врегулюванням з Росією та Україною, всі дискусії про переосмислення відносин НАТО і Росії "призупинені".

Наразі в НАТО не розуміють наміри Сполучених Штатів у відносинах з Росією. Союзники США в Альянсі також стурбовані політичними рішеннями президента Трампа, зокрема тим, що він дещо зблизився з Росією. Між деякими членами досі Альянсу "тривають дискусії щодо гаазького саміту". Країни одностайно вважають, що Росія залишається найбільш значною загрозою безпеці НАТО.

Що стосується України, всі члени Альянсу згодні з тим, що смерть і руйнування повинні припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого врегулювання,

– сказав виданню анонімний представник США.

У НАТО визнають, що Основоположний акт НАТО – Росія про відносини між НАТО і Росії вже не актуальний. Як і п'ять принципів щодо співпраці з Росією. Тепер сторони мають вирішити, чи визнати цей документ недійсним в односторонньому порядку, чи почекати на можливу двосторонню угоду.

Основоположний акт НАТО – Росія підписали 27 травня 1997 року лідери країн НАТО та президент Росії Борис Єльцин. У ньому було визначено шляхи стабільного та довгострокового партнерства Альянсу та країни. Сторони висловили бажання "спільно будувати тривалий та всебічний мир у євроатлантичному регіоні на принципах демократії та безпеки". У 2014 році після анексії Росією Криму в НАТО вперше пролунали заклики розірвати договір. А 25 лютого 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акт більше не може працювати, адже Росія систематично його порушує.