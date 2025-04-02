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Геополітика Європа У НАТО призупинили обговорення зміни свого підходу до відносин з Росією, – ЗМІ
2 квітня, 15:40
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У НАТО призупинили обговорення зміни свого підходу до відносин з Росією, – ЗМІ

Дар'я Смородська
Основні тези
  • НАТО призупинило обговорення змін у відносинах з Росією через поточні мирні зусилля США з Росією та Україною.
  • Основоположний акт НАТО – Росія визнаний неактуальним, країни обмірковують його можливий односторонній розрив або перегляд.

Минулого року 32 країни НАТО планували розробити рекомендації щодо стратегічного підходу Альянсу до Росії. Однак зараз ці обговорення призупинені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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У НАТО переосмислюють свої відносини з Росією

Враховуючи мінливе середовище та можливі загрози безпеці, країни НАТО хотіли обговорити відносини з Росією та стратегічний підхід до країни.

Зокрема, такі відносини вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії могли змінитися цьогоріч на саміті в Гаазі.

Однак деякі джерела повідомляють, що зараз, коли США працюють над мирним врегулюванням з Росією та Україною, всі дискусії про переосмислення відносин НАТО і Росії "призупинені".

Наразі в НАТО не розуміють наміри Сполучених Штатів у відносинах з Росією. Союзники США в Альянсі також стурбовані політичними рішеннями президента Трампа, зокрема тим, що він дещо зблизився з Росією. Між деякими членами досі Альянсу "тривають дискусії щодо гаазького саміту". Країни одностайно вважають, що Росія залишається найбільш значною загрозою безпеці НАТО.

Що стосується України, всі члени Альянсу згодні з тим, що смерть і руйнування повинні припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого врегулювання,
– сказав виданню анонімний представник США.

У НАТО визнають, що Основоположний акт НАТО – Росія про відносини між НАТО і Росії вже не актуальний. Як і п'ять принципів щодо співпраці з Росією. Тепер сторони мають вирішити, чи визнати цей документ недійсним в односторонньому порядку, чи почекати на можливу двосторонню угоду.

Основоположний акт НАТО – Росія підписали 27 травня 1997 року лідери країн НАТО та президент Росії Борис Єльцин. У ньому було визначено шляхи стабільного та довгострокового партнерства Альянсу та країни. Сторони висловили бажання "спільно будувати тривалий та всебічний мир у євроатлантичному регіоні на принципах демократії та безпеки". У 2014 році після анексії Росією Криму в НАТО вперше пролунали заклики розірвати договір. А 25 лютого 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акт більше не може працювати, адже Росія систематично його порушує.