У НАТО відреагували на влучання російського дрона в будинок у Румунії

В ніч на п'ятницю, 29 травня, в румунському місті Галац російський дрон врізався в житловий будинок. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та румунська влада підтримують контакт після цього інциденту.

Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт у соцмережі Х.

Що каже НАТО про російський дрон у Румунії?

Еллісон Гарт заявила, що рано вранці багатоквартирний будинок у Румунії зазнав пошкоджень унаслідок удару безпілотника під час російської атаки по українській інфраструктурі поблизу кордону.

Наразі генеральний секретар НАТО підтримує контакт із румунською владою.

Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів,

– наголосила речниця НАТО.

Нагадаємо, близько 2 ранку за місцевим часом дрон впав на багатоповерхівку у місті Галац, спричинивши потужний вибух та влучивши просто в одну з квартир.

На 10 поверсі будівлі також спалахнула пожежа – її вже вдалося загасити рятувальним службам Румунії. Станом на ранок було відомо про двох поранених.