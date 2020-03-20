Президент Литви назвав умову, за якої Україна може вступити у ЄС раніше країн Західних Балкан

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна може випередити країни Західних Балкан у вступі до Європейського Союзу, ставши членом вже до 2030 року.

Відповідну заяву він зробив по прибутті на саміт Євросоюзу у Брюсселі у четвер, 20 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Яку умову назвав Науседа

Журналісти запитали у литовського президента, чи може Україна стати членом Євросоюзу раніше, ні балканські країни-кандидати такі як Сербія чи Чорногорія. У відповідь Гітанас Науседа сказав, що це можливо, якщо Київ встигне виконати всі необхідні вимоги.

Якщо Україна зможе завершити цю процедуру до 2030 року, а західнобалканські країни запізнюються, то все можливо. Це залежить від бажання, це залежить від прихильності, і ми бачимо, що прихильність наших українських друзів дуже висока,

– заявив він.

До слова, також він заявив, що його країна готується до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2030 року, плануючи створення національного підрозділу з необхідною інфраструктурою.

За його словами, Литва та інші країни-члени НАТО протягом наступних 4 – 5 років активно розвиватимуть підрозділи для відбиття можливої збройної агресії, причому зняття санкцій проти Москви може скоротити час на підготовку.