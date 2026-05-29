Навроцький вимагає забрати орден у Зеленського через підрозділ ССО імені Героїв УПА

Президент Кароль Навроцький заявив про намір домагатися позбавлення свого українського колеги Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, яку той отримав ще на початку 2023 року.

Причиною цього стало рішення українського лідера присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА, передає Onet.

Чому у Зеленського хочуть забрати орден?

Ще 5 квітня 2023 року тодішній польський президент Анджей Дуда під час візиту Володимира Зеленського до Варшави нагородив українського лідера найвищою державною відзнакою країни – орденом Білого Орла.

Утім, нинішній президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір порушити питання про позбавлення Володимира Зеленського. За його словами, відповідну проблему можуть розглянути вже протягом червня.

"8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – наголосив Навроцький.

Він розкритикував рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з українських підрозділів почесне найменування на честь Героїв УПА, і назвав його додатковим аргументом для російської пропаганди.

Я дуже критично оцінюю це рішення,

– сказав польський президент.

Що каже Туск?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, реагуючи на подібне потенційне загострення між Києвом та Варшавою і наміри Кароля Навроцького, закликав обидві сторони зберігати спокій та не вдаватися до такої "ескалації".

Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Президент України має нарешті це зрозуміти. Поляки також. Поки не пізно,

– написав він у соцмережі Х.

До речі, ще раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ вшанували ветеранів ОУН та УПА, зокрема колишнього зв'язкового Федора Наритника, медикиню Марію Бойко-Хованець та господарчу Парасковію Метинську-Семчук. Вони отримали почесні нагрудні знаки Командувача ССО "Вовча зграя".