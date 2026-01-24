Про це йдеться у короткому відео, яке оприлюднили ССО ЗСУ.

Дивіться також Сейм проти: у Польщі відкинули пропозицію Навроцького карати "за пропаганду бандеризму"

Що відомо про нагородження?

"Боротьба за гідність і свободу має сенс навіть тоді, коли ворог у тисячу разів сильніший. Сили спеціальних операцій продовжують віддавати шану своїм попередникам, чий патріотизм, відданість та чин у підпіллі за вільну українську державу стали взірцем для сучасних воїнів", – повідомляють в Силах спецоперацій.

За успішне виконання важливих завдань щодо організації, ведення й підтримання руху опору ветеранів ОУН-УПА: зв'язкового Федора Наритника (96 років), медикиню Марію Бойко-Хованець (97 років) та господарчу Парасковію Метинську-Семчук (100 років) нагороджено почесними нагрудними знаками Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя", йдеться у повідомленні.

Нас були тисячі – тепер нас мільйони. Будь гідним спадкоємцем борців за волю України! Долучайся до руху опору на opir.org.ua, закликають в ССО