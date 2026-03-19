Трамп відповів, чи планує відправляти наземні війська в Іран

США не планують розгортати свої війська на Близькому Сході. Дональд Тармп відкинув повідомлення ЗМІ про можливе відправлення американських військових для посилення операції у регіоні.

Про це американський лідер заявив у четвер, 19 березня, передає CNN.

Чи планує Трамп відправляти наземні війська в Іран?

Раніше ЗМІ писали, що американське керівництво нібито розглядає можливість відправлення американських військових для посилення операції на Близькому Сході.

Втім Трамп, відповідаючи на питання щодо імовірності такого розвитку подій, відхилив таку можливість.

Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська,

– наголосив Трамп.

Чи можлива сухопутна операція проти Ірану?