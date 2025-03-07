На США сподіватись не варто: безпека Європи тепер залежить від двох країн

У Європі активно тривають процеси пов'язані із покращенням власної обороноздатності. Це, ймовірно, зумовлено зміною риторики США щодо партнерів.

Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що європейцям не варто сподіватися на підтримку США, якщо буде загроза з боку Росії. Він вважає, що є лише 2 країни, які можуть протистояти російській агресії.

Дивіться також Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

Потужна армія – гарант безпеки

На думку Раміза Юнуса, гарантії безпеки Європи, зокрема й України, не можуть існувати без участі Туреччини.

Турецька армія є найсильнішою на території Європи. Вона могутніша ніж французька чи британська. Військо Туреччини за чисельністю є другим у НАТО після США. А другою армією Європи після турецької є українська,

– сказав він.

Турецька та українська армії – боєздатні. Вони мають військовий досвід.

Гарантії безпеки для Європи залежить від кількох факторів. Мовиться про "ядерну парасольку", яку може забезпечити Франція й Велика Британія та військово-промисловий комплекс, який добре розвинений у Туреччині, Україні та деяких європейських країнах.

Без України та Туреччини ніхто не може гарантувати Європі безпеку, адже гарантії безпеки – це армія, яка буде воювати,

– наголосив політолог.

Він зауважив, що у протистоянні із Росією дуже важливо мати реальний бойовий досвід, якого бракує країнам-членам НАТО.

До слова, Туреччина заявила про готовність розглянути відправлення своїх військових до України в рамках миротворчої місії після досягнення угоди з Росією. За словами експерта з українсько-арабських відносин Мохаммада Фараджаллаха, це викликає серйозне занепокоєння у Владіміра Путіна, адже присутність іноземних військ унеможливить порушення домовленостей.