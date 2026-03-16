16 березня, 12:06
Оновлено - 12:10, 16 березня

"Я шаленію від кави": Нетаньягу записав відео та спростував чутки про смерть

Данило Муринський
Основні тези
  • Беньямін Нетаньягу записав відео, щоб спростувати чутки про свою смерть.
  • Іранські ЗМІ неодноразово поширювали дезінформацію про поранення або загибель Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував відео у відповідь на чутки про його смерть в Ірані. На кадрах він спокійно замовляє каву в одному із закладів на околиці Єрусалима.

Іранські державні ЗМІ неодноразово поширювали дезінформацію про смерть або поранення Нетаньягу. Про це повідомили в Reuters.

Про що говорив на відео ізраїльський прем'єр?

На відео Нетаньягу розмовляє зі своїм помічником про чутки з боку Ірану. Він також підписав опубліковані кадри "Що кажуть про мене? Дивіться".

У виданні зазначили, що відео дійсно знято 15 березня в кафе, а дату підтвердили архівні фото та публікації закладу.

Я шаленію від кави. Знаєте що? Я шаленію від свого народу,
– сказав прем'єр-міністр.

Також у Reuters додали, що з моменту початку конфлікту на Близькому Сході Нетаньягу відвідав два міста, які постраждали внаслідок іранських атак, а також лікарню, порт та військові бази.

Нагадаємо, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу закликав іранців виступити проти свого режиму. Він заявив, що конфлікт на Близькому Сході може допомогти іранцям у повстанні.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?

  • Іран погрожує Україні ударами через нібито допомогу на користь Ізраїлю безпілотниками. Ебрагім Азізі заявив, що Україна стала законною ціллю

  • Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зник з публічного простору, спричинивши чутки про його можливе перебування в Москві. Його зникнення пов'язують з таємною операцією евакуації.

  • Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів для боротьби з іранськими ракетами, що викликало побоювання у Вашингтоні.

  • Іран, ймовірно, завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї, але офіційного підтвердження від США немає.