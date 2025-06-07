Німеччина відводить 3 роки на закупівлю зброї перед можливим нападом Росії на НАТО

Німеччина продовжує озброюватися перед можливою агресією з боку Росії. Ключові закупівлі планують завершити до 2028 року.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на AFP, передає 24 Канал. Видання цитує очільницю федерального відомства з військових закупівель Аннет Леннігк-Емден.

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Що відомо про озброєння Німеччини

Новий уряд канцлера Фрідріха Мерца сприяє модернізації армії, виділяючи сотні мільярдів євро на оборону. За словами Леннігк-Емден, пріоритет надано важкій техніці, такій як зенітні танки Skyranger.

Усе необхідне для повної готовності до захисту країни має бути придбане до 2028 року,

– заявила вона.

Нагадаємо, генінспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр попередив, що Росія може "розпочати широкомасштабний напад на територію НАТО" вже у 2029 році.

Держава-агресорка нібито накопичує боєприпаси й танки для наступу на балтійські країни. Броєр наголосив на необхідності підготовки Альянсу до можливої атаки, вказавши на важливість об'єднання його членів.