"Це питання взагалі не стоїть": Мерц виключив відправку військ ФРН в Україну

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість відправлення німецьких військових в Україну. За його словами, про мир чи навіть перемир’я з Росією говорити зарано, тому у Берліні це питання "навіть не стоїть на порядку денному".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Welt. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав чіткий сигнал, що у Берліні не розглядають можливість відправлення німецьких військових до України, навіть у межах потенційної миротворчої місії.

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Німеччина не відправлятиме війська в Україну

Лідер Християнсько-демократичного союзу заявив, що основна причина – зарано говорити про припинення бойових дій, адже "до перемир’я ще дуже далеко", не кажучи вже про реальну мирну угоду.

Це питання взагалі не стоїть наразі на порядку денному,

– відповів канцлер на запит про участь Бундесверу в потенційному миротворчому контингенті.

На його переконання, Росія повинна погодитися не на "перемир’я на кілька днів", а на довготривале припинення вогню. І лише після цього Європа, Україна та США зможуть обговорювати подальші безпекові гарантії.

Щодо цих гарантій, то Мерц бачить їх не у військовій присутності ФРН, а у подальшій військовій підтримці ЗСУ – зокрема за допомогою США. За його словами, існує "широкий спектр" можливостей, як забезпечити дотримання майбутнього перемир’я і просування до миру.

Раніше канцлер уже заявляв, що президент України Володимир Зеленський може на нього розраховувати, маючи на увазі постачання далекобійних ракет Taurus. Однак наразі у пріоритеті – посилення оборони, а не перемовини з агресором.