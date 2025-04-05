Під прицілом одна країна: чию економіку намагається зруйнувати митами Трамп

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США. Вони коливаються від 10% до 50% для різних країн. Такі дії націлені насамперед на Китай, який Штати вважають своєю найбільшою загрозою.

Таку думку 24 Каналу озвучив економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв. За його словами, найбільше від нових мит Трампа постраждає Пекін.

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"Усе це націлено насамперед проти Китаю. Тієї загрози, яку Штати вважають для себе екзистенційною. Загрозою, яка може призвести до ліквідації гегемонії США не тільки у фінансовому, економічному, торгівельному плані, але й у військовому", – сказав він.

"Усе це проти Китаю"

В'ячеслав Ширяєв зазначив, що Китай на цей момент має у своєму розпорядженні суднобудівні потужності, які у 230 разів перевищують американські. А воєнний флот у Китаю вже більший, ніж у Штатів. За один рік вони можуть виготовляти стільки суден, як США за всю післявоєнну історію.

Також найбільші мита було запроваджено проти країн, через які Пекін може вести реекспорт. Наприклад, є виготовлені у КНР іграшки без позначки "зроблено в Китаї", а у В'єтнамі, Камбоджі і так далі. Насправді це китайська іграшка, яка перетне кордон Камбоджі та В’єтнаму, опиниться на американському ринку, але не як китайська.

Щоб прибрати цю лазівку, він робить тарифи з В'єтнамом, наприклад, величезними. Навіть більші, ніж Китаєм. Питання реекспорту також може бути важливим сигналом, що усе це проти Китаю,

– підкреслив економічний оглядач.

До слова, інвестиційний банкір Сергій Фурса сказав, чи вплинуть мита Трампа на українців. За його словами, прямого впливу на українську економіку ми не помітимо.