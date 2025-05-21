Побачимо, як поведе себе Росія: Трамп знову заговорив про санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто ухвалюватиме рішення щодо наступних санкцій проти Росії. За його словами, воно залежить від того, як поводитиметься Москва.

Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ американського лідера перед журналістами.

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Трамп висловився про нові санкції проти Росії

Дональд Трамп зазначив, що зараз сторони конфлікту та союзники переживають "досить критичний час". Президент готовий ввести нові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін продовжуватиме робити своє та не йтиме до досягнення миру.

Трамп додав, що ніхто окрім нього не ухвалюватиме рішення про обмеження.

Побачимо, як поведе себе Росія. Побачимо, що станеться... Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним… Я також розмовляв з усіма європейськими - з багатьма з них - лідерами, але вони представляли всю Європу. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова,

– зауважив американський президент.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо говорив, що додаткові погрози санкціями можуть подіяти навпаки. У такому випадку Росія, ймовірно, не захоче йти на переговори щодо миру. Однак він не виключає, що може настати момент, коли санкції будуть необхідні. Зокрема, якщо Кремль бажатиме продовжувати кровопролитну війну.