Зараз не ХІХ століття: чим тарифи Трампа загрожують йому самому

Президент США Дональд Трамп зазнав збитків на сотні мільйонів доларів через введення тарифів проти майже всіх країн світу. Багато американських високопосадовців розуміють, що його політика може призвести до катастрофи для країни.

Вже з'являються ініціативи, які пропонують обмежити право Трампа на одноосібне ухвалення рішень щодо мит на міжнародну торгівлю. Дипломат і колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що політика 47-го президента США створює проблеми не лише для Америки, але й для всього світу.

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Кого наслідує Трамп

Взірцем для Дональда Трампа є американський президент кінця XIX століття Вільям Мак-Кінлі, який також використовував тарифні заходи як інструмент боротьби з іншими країнами. Однак його політика завершилася трагічно – він був застрелений.

Трамп, ймовірно, не усвідомлює, що уже XXI століття. Якщо в минулому такі методи могли бути ефективними для регулювання міжнародних економічних відносин, то сьогодні це стало неможливим. Світ став взаємозалежним, і те, що відбувається в одній частині півкулі, миттєво впливає на іншу.

Наприклад, фондові ринки падають незалежно від їхнього географічного розташування – чи то в Гонконзі, Парижі, Нью-Йорку, чи Лондоні. Це єдина економічна система, яку Трамп прагне зруйнувати.

Насамперед постраждає американська економіка, але це буде катастрофою для всіх, оскільки США виробляють 25% світового ВВП,

– наголосив Огризко.

Якщо почне падати Америка, а разом із нею Китай, криза 2008 року виглядатиме як "дитячі іграшки".

Як тарифи Трампа можуть обернутися проти нього самого

Американські ЗМІ повідомляють, що через запровадження тарифів Трамп сам втратив понад 500 мільйонів доларів. Ще кілька тижнів і з його мільярдних статків залишаться "рога й копита".

Частина продукції, яка вважається американською, насправді постачається з Китаю. Тому введення мита у 104% призведе до подорожчання товарів для самих США удвічі, що може суттєво вплинути на економіку країни.

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Вже 10 американських сенаторів готові підписати резолюцію, яка заборонить Трампу одноосібно встановлювати мита на міжнародну торгівлю. Очікується, що демократи підтримають цю ініціативу.

У такому випадку Трампу доведеться прийти в Конгрес й отримати схвалення свого курсу, перед тим як здійснити будь-які зміни,

– пояснив Володимир Огризко.

Представники Демократичної та частини Республіканської партій розуміють, куди Трамп веде США, тому є шанс, що ситуація зміниться в позитивний бік.