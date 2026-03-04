Чому обрання сина Хаменеї лідером Ірану стане найгіршим варіантом для Близького Сходу
- Моджтабу Хаменеї, сина покійного Алі Хаменеї, ймовірно, обрали новим верховним лідером Ірану, що може призвести до встановлення спадкової монархії та консолідації влади Корпусу вартових ісламської революції.
- Вибори нового лідера супроводжувалися ударами Ізраїлю по будівлі, де голосували члени Ради експертів.
За неофіційною інформацією, сина покійного Алі Хаменеї – Моджтабу – обрали новим верховним лідером Ірану. Наразі офіційних підтверджень цьому немає, але якщо ці повідомлення правдиві, то на Іран чекають зміни.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів 24 Каналу: таке призначення означає, що Корпус вартових ісламської революції остаточно взяв владу у свої руки. Мовиться про власну військову диктатуру.
У чому небезпека призначення Моджтаби Хаменеї?
"Це найгірший сценарій для Ісламської Республіки. А для КВІР – це, звісно, найкращий варіант, бо так вони консолідують владу, забезпечать максимальну свободу своєї діяльності, контроль над усім, що відбуватиметься в Ірані, над всіма елементами життя", – наголосив Ігор Семиволос.
Якщо інформація про призначення Моджтаби Хаменеї підтвердиться, це означає, що в Ірані є ознаки встановлення спадкової монархії. Це те, що називають клерикальною монархією, коли вибраний монарх спирається на церковні структури.
Фігура Моджтаби Хаменеї була відома, навколо цього було багато розмов. Але, зважаючи на те, що він є сином верховного лідера, а Ісламська революція скасувала спадковість, монархію – багато хто вважав, що не дозволить ухвалити рішення про його призначення,
– підкреслив Ігор Семиволос.
Скоріш за все, в таких екзистенційних умовах могли вирішити по-іншому. Втім це точно викличе роздратування та опір не лише серед опозиції, а й серед значної частини клерикальних груп.
Чи можуть США ліквідувати наступника Хаменеї?
Сьогодні США та Ізраїль завдають потужних ударів по першому ешелону влади в Ірані. Цілком ймовірно, що Моджтаба Хаменеї є у списку визначених цілей. Однак важливіше зрозуміти, як зараз побудують систему інформування від влади, публічної та непублічної присутності, походження сигналів.
"Чи буде так, що Корпус діятиме самостійно, посилаючись на якогось міфічного лідера. Але в цій культурі необхідна візуальна присутність, це обов'язково має бути", – зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.
Зверніть увагу! Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю по його резиденції. Спершу цю інформацію не підтверджували й лише 1 березня офіційно оголосили про його загибель та загибель чотирьох членів родини. В країні оголосили 40-денний траур і 7 днів вихідних.
Цікаво, що у ЗМІ вже з'являлася інформація, що син Хаменеї важко поранений, про це писали іранські опозиційні канали, але перевірити такі повідомлення поки неможливо.
Як відбувалося обрання наступника?
- Вдень 3 березня з'явилася інформація про удар Ізраїлю по будівлі, де обирали нового лідера Ірану. Вибухи пролунали в момент голосування та підрахунку бюлетенів. Якщо повідомлення правдиві, то в будівлі перебували члени Ради експертів, які відповідають за обрання кандидатів. Іранська сторона це ніяк не коментувала.
- Цього ж дня Дональд Трамп заявив, що всі люди, які могли стати наступниками Хаменеї, – уже мертві. За його словами, США знали про певну групу осіб, але більшість з них загинула. Він додав, що тепер "є інша група" й скоро почнеться "третя хвиля знищення".
- Ввечері 3 березня у ЗМІ написали, що наступником Хаменеї стане його син Моджтаба. Йому 56 років, він священнослужитель, а одним з його вчителів був батько. Відомо, що він має потужний вплив на військовий орган – Корпус вартових ісламської революції. Цікаво, що наступника обирає Рада експертів – духовний орган, який складається з 88 людей.