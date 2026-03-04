Чому обрання сина Хаменеї лідером Ірану стане найгіршим варіантом для Близького Сходу

За неофіційною інформацією, сина покійного Алі Хаменеї – Моджтабу – обрали новим верховним лідером Ірану. Наразі офіційних підтверджень цьому немає, але якщо ці повідомлення правдиві, то на Іран чекають зміни.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів 24 Каналу: таке призначення означає, що Корпус вартових ісламської революції остаточно взяв владу у свої руки. Мовиться про власну військову диктатуру.

У чому небезпека призначення Моджтаби Хаменеї?

"Це найгірший сценарій для Ісламської Республіки. А для КВІР – це, звісно, найкращий варіант, бо так вони консолідують владу, забезпечать максимальну свободу своєї діяльності, контроль над усім, що відбуватиметься в Ірані, над всіма елементами життя", – наголосив Ігор Семиволос.

Якщо інформація про призначення Моджтаби Хаменеї підтвердиться, це означає, що в Ірані є ознаки встановлення спадкової монархії. Це те, що називають клерикальною монархією, коли вибраний монарх спирається на церковні структури.

Фігура Моджтаби Хаменеї була відома, навколо цього було багато розмов. Але, зважаючи на те, що він є сином верховного лідера, а Ісламська революція скасувала спадковість, монархію – багато хто вважав, що не дозволить ухвалити рішення про його призначення,

– підкреслив Ігор Семиволос.

Скоріш за все, в таких екзистенційних умовах могли вирішити по-іншому. Втім це точно викличе роздратування та опір не лише серед опозиції, а й серед значної частини клерикальних груп.

Чи можуть США ліквідувати наступника Хаменеї?

Сьогодні США та Ізраїль завдають потужних ударів по першому ешелону влади в Ірані. Цілком ймовірно, що Моджтаба Хаменеї є у списку визначених цілей. Однак важливіше зрозуміти, як зараз побудують систему інформування від влади, публічної та непублічної присутності, походження сигналів.

"Чи буде так, що Корпус діятиме самостійно, посилаючись на якогось міфічного лідера. Але в цій культурі необхідна візуальна присутність, це обов'язково має бути", – зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

Зверніть увагу! Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю по його резиденції. Спершу цю інформацію не підтверджували й лише 1 березня офіційно оголосили про його загибель та загибель чотирьох членів родини. В країні оголосили 40-денний траур і 7 днів вихідних.

Цікаво, що у ЗМІ вже з'являлася інформація, що син Хаменеї важко поранений, про це писали іранські опозиційні канали, але перевірити такі повідомлення поки неможливо.

Як відбувалося обрання наступника?