Цікаво, що це не офіційна інформація. Її повідомили джерела агенції Iran International.

Хто очолив Іран?

Моджтаба Хаменеї – друга дитина в родині Хаменеї. Він духовна особа, і батько свого часу став одним з його вчителів.

Саме його нібито бачили можливим наступником Алі Хаменеї.

Іранська асамблея експертів обрала сина Алі Хаменеї, Моджтабу, наступним верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції, повідомили Iran International поінформовані джерела,

– мовиться в дописі.



Моджтаба Хаменеї / Iran International

Були дані, що Моджтаба Хаменеї загинув 1 березня, адже США заявили, що вбили всіх можливих наступників Алі Хаменеї. Утім, низка джерел світових медіа переконана: Моджтаба вижив.

Самого Хаменеї поховають в його рідному місті Мешхед.

3 березня США й Ізраїль атакували місто Кум. Удари пояснили тим, що асамблея експертів саме обирала нового верховного лідера Ірану. Та офіційна позиція Тегерана така: людей заздалегідь евакуювали, ніхто не постраждав.

Цікаво! Кум – релігійний центр, священне для шиїтів місто. Там дуже потужна богословська школа, де й учився Моджтаба Хаменеї, який сповідує шиїтський іслам. А ще в околицях Кума розташований іранський ракетний полігон.

Як обирають наступника Алі Хаменеї?

За повідомленням "Аль-Джазіри", іранським священнослужителям буде дуже важко обрати наступника Хаменеї, бо вони робили це лише раз – 40 років тому.

В асамблею експертів входять 88 людей.