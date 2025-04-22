"Запитайте хуситів" : Трамп сказав, чи підтримує Піта Гегсета після чергового скандалу
- Гегсет знову потрапив у скандал через обговорення секретних даних у чаті з дружиною.
- Трамп сказав, чи підтримує свого міністра оборони.
Очільник Пентагону Гегсет постійно втрапляє у скандали. Той, хто мав би дбати про національну безпеку, не тільки обговорював секретні дані в месенджері Signal, а й ділився ними в чаті з дружиною.
Трампа запитали, чи він підтримує свого міністра оборони. Відповідь президента США передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що сказав Трамп про Гегсета
На запитання журналістів лідер США відіслав їх до хуситів. Мовляв, запитайте в них, як справи у глави Пентагону.
Хусити фігурують тут не просто так. Саме удари по Ємену Гегсет обговорював і в тому чаті, куди випадково додали головного редактора The Atlantic, і в чаті з особистого номера, де були його дружина, брат і адвокат.
Піт робить чудову роботу. Усі ним задоволені,
– додав Трамп.
Утім, це не зовсім так. ЗМІ вже писали, що Гегсета можуть усунути з посади через скандали. Та в Білому домі спростовують інформацію журналістів, називаючи це чутками та злим умислом медійників.
Та це не скасовує факту звільнень людей Гегсета. З Пентагону вигнали трьох топпосадовців – їх виводили під охороною.