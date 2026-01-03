У Чехії вимагають відставки спікера парламенту після антиукраїнського новорічного звернення

У новорічному зверненні спікера чеського парламенту Томіо Окамури прозвучали, зокрема, антиукраїнські заяви. Тепер чеська опозиція ініціює відставку спікера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ceske Noviny.

Чому вимагають відставки чеського спікера?

Опозиційні партії в Чехії планують винести на розгляд Палати депутатів питання про звільнення спікера парламенту Томіо Окамури. Причиною стало його новорічне звернення. Річ у тому, що він там розкритикував війну та владу України, Євросоюз і постачання зброї Києву.

Керівництво партії ODS повідомило 2 січня, що обговорить заяви Окамури в парламенті та підтримає пропозицію про його відставку. У партії вважають, що такі вислови є неприйнятними для одного з найвищих конституційних посадовців.

За словами голови партії "Пірати" Зденека Гржиба, збір підписів для подання питання на розгляд стартує наступного тижня.

В ODS заявили, що промова спікера містила маніпуляції, залякування та завдала шкоди Чехії. Також розкритикували й слова про можливу Третю світову війну та образи на адресу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Водночас партія STAN хоче підготувати резолюцію про дистанціювання від заяв Окамури. Її лідер Віт Ракушан назвав промову ганьбою для країни. У Народній партії заявили, що такі слова схвалюють в Росії, але вони шкодять Чехії.

"Це суперечить усім інтересам Чехії – це чиста російська пропаганда. Отямтеся, заради Бога", – повідомив заступник голови TOP 09 Марек Женішек.

Що було у зверненні та яка реакція України?