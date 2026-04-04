Обмовилися не просто так: NYT неправильно назвали НАТО, Трамп відреагував

Американська газета The New York Times неправильно вказала назву НАТО в своїй публікації. Дональд Трамп уже відреагував.

Про це стало відомо з публікації редактора POLITICO Саші Іссенберга. Він виклав відповідне фото в соцмережу Х (колишній твітер).

Як The New York Times помилилася в назві НАТО?

Саша Іссенберг показав шпальту газети за 3 квітня. Там НАТО названо Організацією Північноамериканського договору, а не Північноатлантичного.



Помилка в назві статті NYT / Фото Саша Іссенберг

Чи знає The New York Times, що означає абревіатура НАТО?

– ущипливо написав він того ж дня.

NYT відреагували на інцидент, указавши, як саме виправлять свою помилку.

У завтрашньому друкованому виданні буде опубліковано виправлення: "У заголовку статті, опублікованій у п'ятницю, присвяченій погрозам президента Трампа вийти з НАТО, було неправильно вказано повну назву цієї організації. Це Організація Північноатлантичного договору, а не Організація Північноамериканського договору",

– пообіцяли там.

Утім, наступного дня ані Саша Іссенберг, ані The New York Times не показали друковану шпальту.

Дональд Трамп відреагував на цю подію

У своїй соцмережі він назвав помилку цікавою та зауважив, що "стандарти найму та освіти в NYT значно знизилися".

The New York Times, яка занепадає, чия втрата авторитету та постійні атаки фейковими новинами на вашого улюбленого президента, тобто на мене, призвели до катастрофічного падіння тиражу, назвала нашого вкрай ослабленого та надзвичайно ненадійного "партнера" НАТО "Організацією Північноамериканського договору". Правильна назва – Організація Північноатлантичного договору. Дуже цікава помилка!

– написав він.

Додамо, що ця помилка справді цікава, адже довгий час військова міць НАТО мислилася саме як військова міць США. Та після приходу Трампа, який погрожує вийти з Альянсу, все змінилося, партнери віддаляються. Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу сказав, що насправді Америці не вигідний вихід із НАТО. І, можливо, ці голосні слова Трампа так і залишаться словами.

