NYT опублікував ключові положення меморандуму, який Україна передала Росії

Україна передала Росії меморандум, де показала своє бачення щодо шляху до закінчення війни. Стали відомо ключові положення з цього документу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

До теми Пєсков сказав, коли Росія представить свій "меморандум"

Що відомо про меморандум України

Кіт Келлог, спеціальний представник президента Трампа з питань України, підтвердив, що Сполучені Штати отримали меморандум від України, але все ще чекають на російський. З усім тим, він сказав, що українська влада не повинна відмовлятися від переговорів у Туреччині, навіть якщо Росія не відправить свій меморандум заздалегідь.

Келлог сказав, що меморандум України містить 22 пункти, які він назвав "досить непоганими" та "розумними".

Високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що меморандум містить положення про припинення вогню на суші, у морі та в повітрі. Також там зазначений пункт про моніторинг перемир'я з боку міжнародних партнерів.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російський та український проєкти так званих "меморандумів" будуть обговорювати під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який має відбутися 2 червня. Посадовець також сказав, що деталі проєкту російського "меморандуму" щодо врегулювання війни в Україні не будуть оприлюднюватимуть.