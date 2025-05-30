Якщо Україна вже передала свій документ росіянам, то останні не поспішають цього робити. Речника Путіна Дмітрія Пєскова спитали, коли саме Москва планує надати Києву свій "меморандум" на переговорах чи до, після 24 Канал.

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Що сказав Пєсков

Речник Кремля наголосив, що жоден з меморандумів не буде оприлюднений. "Обидва, як ми сподіваємося, будуть обговорювати під час другого раунду перемовин, до якого російська делегація буде готова у понеділок зранку в Стамбулі", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що Москва обіцяла передати "меморандум" одразу після завершення масштабного обміну полоненими, але цього не зробила. Київ наполягає на тому, аби отримати документ завчасно. Як зазначив міністр Андрій Сибіга, це потрібно, аби делегація, яка поїде до Стамбула, мала повноваження обговорювати положення "меморандуму" ворога.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україні не слід відмовлятися від переговорів через брак документа.