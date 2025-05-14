Обама заявив, що США небезпечно близькі до відходу від демократії
- Барак Обама заявив, що США небезпечно близькі до втрати демократії через дії президента Дональда Трампа.
- Обама наголосив на необхідності реакції та опору з боку суспільства, установ та осіб, щоб уникнути нормалізації авторитарної поведінки.
Наразі США небезпечно близькі до втрати своєї демократії. Дії президента Дональда Трампа та його адміністрації "узгоджуються з автократіями".
Відповідну заяву зробив 44-й президент США Барак Обама під час виступу на форумі в Коннектикуті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Обама розкритикував Трампа
Експрезидент Барак Обама попередив, що США "небезпечно близькі до нормалізації поведінки", поширеної в авторитарних країнах. На його думку, повинна бути реакція та опір з боку суспільства, різних установ та окремих осіб поза урядом та в ньому.
Як приклад він навів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, країна під його керівництвом проводить вибори, але не дотримується справедливих цінностей. Він зазначив, що Америка зараз рухається у схожому напрямку:
Ми ще не досягли цього повністю, але я думаю, що ми небезпечно близькі до нормалізації такої поведінки,
– вважає Барак Обама.
До слова, відповідну заяву він зробив на тлі хвилі протестів. Наприклад, у 79-й день народження президента Дональда Трампа, США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів", які відбувалися саме під час військового параду у Вашингтоні.