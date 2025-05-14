Обама заявив, що США небезпечно близькі до відходу від демократії

Наразі США небезпечно близькі до втрати своєї демократії. Дії президента Дональда Трампа та його адміністрації "узгоджуються з автократіями".

Відповідну заяву зробив 44-й президент США Барак Обама під час виступу на форумі в Коннектикуті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Обама розкритикував Трампа

Експрезидент Барак Обама попередив, що США "небезпечно близькі до нормалізації поведінки", поширеної в авторитарних країнах. На його думку, повинна бути реакція та опір з боку суспільства, різних установ та окремих осіб поза урядом та в ньому.

Як приклад він навів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, країна під його керівництвом проводить вибори, але не дотримується справедливих цінностей. Він зазначив, що Америка зараз рухається у схожому напрямку:

Ми ще не досягли цього повністю, але я думаю, що ми небезпечно близькі до нормалізації такої поведінки,

– вважає Барак Обама.

До слова, відповідну заяву він зробив на тлі хвилі протестів. Наприклад, у 79-й день народження президента Дональда Трампа, США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів", які відбувалися саме під час військового параду у Вашингтоні.