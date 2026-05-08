"1000 на 1000": Трамп анонсував масштабний обмін полоненими

Дональд Трамп анонсував масштабний обмін військовополоненими. За його словами, сторони погодили повернути по 1000 полонених з кожного боку.

Про це президент США повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. Заяву Трампа підтвердили й в Україні.

Що анонсував Трамп?

Американський лідер зробив низку заяв стосовно війни в України. Трамп анонсував, що найближчим часом відбудеться масштабний обмін полоненими. Відомо, що в Україну повернуться 1000 військових, натомість й у Росію поїдуть стільки ж полонених.

Крім того, президент США повідомив про перемир'я, яке триватиме 3 дні. За його словами, припинення вогню має діяти 9, 10 та 11 травня й передбачатиме повну зупинку бойових дій.

За словами американського президента, ініціатива щодо перемир'я виходила безпосередньо від нього, а її підтримали президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін.

Трамп також висловив сподівання, що це стане початком завершення повномасштабної війни. Він додав, що переговори щодо остаточного врегулювання конфлікту тривають, а сторони нібито "щодня наближаються" до завершення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив слова Дональда Трампа. Він наголосив, що Україна буде діяти дзеркально.

Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому,

– написав президент.

Чому обмін полоненими є важливим для України?

Обмін полоненими є для України одним із найважливіших способів повернення людей із російської неволі. Попри складні переговори та затягування процесу з боку Росії, держава продовжує боротися за кожного військового й цивільного.

Насамперед це питання порятунку життя, адже багато полонених зазнають тортур, жорстокого поводження та потребують лікування після повернення. Крім того, обміни підтримують бойовий дух українських військових і дають родинам надію на повернення близьких.

Україна також демонструє дотримання міжнародного права, належно ставлячись до полонених та залучаючи міжнародні організації до контролю за умовами утримання українців у Росії.

Що відомо про останній обмін військовополоненими?

У межах обміну 24 квітня 2026 року додому повернулися 193 українські військові. Серед звільнених є поранені захисники, а також ті, проти кого Росія раніше відкрила кримінальні справи.

В Україну повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту. Вони брали участь у бойових діях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках, захищаючи країну на різних ділянках фронту.

Повідомляється, що наймолодшому зі звільнених військових 24 роки, і він перебував у полоні з 2023 року, тоді як найстаршому – 60. Усі повернуті захисники пройдуть повне медичне обстеження та курс реабілітації, а держава забезпечить їхню подальшу реінтеграцію в суспільство після тривалого перебування в ізоляції.