Зупинка обміну розвідданими США: у Британії оцінили, якої шкоди це завдало Україні

В Інституті вивчення війни вказали на те, що зупинка обміну розвіданими між США та Україною збіглися у часі з наступом росіян на Курщині. Аналітики вважають, що призупинення американської допомоги мали вплив на бої на цій ділянці фронту.

Втім, на думку міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, призупинка обміну розвідданими США майже не позначилася на фронті, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що каже Леммі

Міністр заявив, що призупинення обміну розвідданими та військової допомоги з боку США "не мало істотного впливу", оскільки тривало лише короткий період.

Обговорюючи пропозицію щодо припинення вогню, Леммі зазначив, що Велика Британія готова розглянути можливість розміщення британських військ в Україні, "але за умови наявності підтримки з боку США".

На кону не лише майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і безпосередній національний інтерес Великої Британії,

– наголосив він.

Міністр також заявив, що Москва повинна "заплатити за завдані нею руйнування" в Україні, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі американської та української делегацій у Джидді обмін розвідданими та постачання військової допомоги були відновлені.