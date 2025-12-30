Литва готується підривати мости на кордоні Білорусі і Росії

Жителі Литви звернули увагу на будівельні роботи, що відбувається одночасно на мостах біля білоруського кордону. На них встановлять кріплення для вибухівки.

Збройні сили країни підтвердили LRT, що це частина фортифікаційних заходів, погоджених ще в липні минулого року, передає 24 Канал.

Як Литва готуєтсья підривати мости з Білоруссю?

Військові уточнили, що роботи є елементом підготовки до Балтійської оборонної лінії вздовж кордонів із Росією та Білоруссю. Мости обладнують спеціальними інженерними конструкціями для кріплення вибухових матеріалів.

Мости та дороги вибираються на основі розташування природних перешкод та їх стратегічного значення в системі оборони Литви,

– повідомили військові

Збройні сили заявили, що вже створили кілька десятків місць поблизу кордону для зберігання протитанкових та інших перешкод. Водночас ведуться роботи з посадки дерев для захисту на ключових дорогах, а також поглиблення зрошувальних канав, які діятимуть як окопи та додаткові протитанкові бар'єри.

У разі конфлікту мости поблизу кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб ускладнити рух військ. Подібні підходи десятиліттями застосовувала Фінляндія. Минулого року президент Фінляндії Александер Стубб закликав європейські країни готуватися до найгіршого, але водночас визнавав, що пряма загроза з боку Росії малоймовірна.

"Я закликаю всі європейські держави стати більш фінськими. Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути цього", – сказав він.

У Литві частина політиків і громадськості раніше критикувала підготовку до війни, звинувачуючи чиновників у "розпалюванні війни". У жовтні командувач ЗС Естонії Андрус Мерило теж висловився проти "воєнної істерії", зазначивши, що готовність зменшує паніку й допомагає діяти раціонально.

Литовські посадовці наголошують на важливості демонструвати оборонні заходи, не лякаючи населення.

За словами майора Гінттаутаса Цюніса з Центру медіа-операцій ЗС Литви, підготовка до конфлікту має бути частиною повсякденної діяльності держави. Найбільший ефект дає послідовна та своєчасна подача фактів разом із поясненням їхнього значення. Збройні сили Литви постійно наголошують: загроза з боку Росії існує довгостроково, а готовність підвищує ефективність стримування.

