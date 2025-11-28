У ЄС вперше відреагували на обшуки НАБУ в Єрмака

Міжнародна спільнота уважно стежить за перебігом антикорупційних розслідувань в Україні. Зокрема у Європі прокоментували й обшуки в Андрія Єрмака. Там підтримують боротьбу з корупцією, однак наголошують, що подібні випадки погіршують загальний інформаційний фон для європейських держав.

Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на коментар Єврокомісії для Радіо Свобода, а також польський новинний портал Rmf24.

Як у Європі коментують слідчі дії, пов'язані з Єрмаком?

Європейська комісія, коментуючи інформацію про обшуки, які НАБУ та САП провели за місцем роботи керівника Офісу президента Андрія Єрмака, підкреслила, що повністю підтримує антикорупційні зусилля України.

Речник ЄК Гійом Мерсьє зазначив, що подібні слідчі дії свідчать, що антикорупційні інституції працюють незалежно й мають необхідні повноваження.

Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права,

– наголосив він.

Єврокомісія, запевнив Гійом Мерсьє, і надалі уважно стежитиме за розвитком подій.

Зі свого боку Польща зберігає незмінну підтримку України, але очікує пояснень щодо ситуації з обшуками в Єрмака.

Відповідну заяву зробив віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він наголосив, що подібні інциденти створюють негативний фон для країн Європи, які вважають лінію фронту в Україні власним кордоном безпеки.

Політик застеріг, що корупційні скандали можуть стати інструментом у руках сил, налаштованих проти України.

Ми очікуємо пояснень. Наша стратегія підтримки України залишається незмінною, адже саме там є межа нашої безпеки. Але, наприклад, неможливо приєднатися до Євросоюзу без прозорості антикорупційної політики,

– підкреслив Косіняк-Камиш.

