Ще одна країна на Близькому Сході заявила про перемогу у війні

В Абу-Дабі виступили з офіційною заявою щодо ситуації на Близькому Сході. Там зазначають, що країні нібито вдалося здобути перемогу у війні, якої країна так намагалася уникнути.

Про таке написав радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш.

Що кажуть в ОАЕ про війну?

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів стверджує, що країна здобула перемогу у війні, і сталося це завдяки героїчній національній обороні, що зберегла суверенітет і гідність та захистила здобутки перед обличчям жорстокої агресії.

Там також зазначили, що цього протистояння ОАЕ намагалися всіляко уникнути.

Сьогодні ми рухаємося до управління складною регіональною ситуацією з більшим досвідом, глибшим розумінням і стійкішою здатністю впливати та формувати майбутнє,

– ідеться в повідомленні Анвара Гаргаша.

Варто нагадати, що сторони таки змогли нещодавно домовитися про перемир'я на Близькому Сході, однак низка країн Перської затоки заявила про нові атаки з боку Ірану. За інформацією Sky News, Кувейт зазнав ударів безпілотниками, водночас Об'єднані Арабські Емірати обстрілювали ракетами.

Це сталося після того, як Трамп скасував ультиматум Ірану, оголосивши про двотижневе припинення вогню. Політолог Олег Лісний у коментарі для 24 Каналу пояснив причини такої різкої зміни позиції американського президента, водночас застерігши, що говорити про перемогу будь-якої зі сторін поки що передчасно.

Яка роль ОАЕ на Близькому Сході?