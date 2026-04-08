Об этом написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.
Что говорят в ОАЭ о войне?
Власти Объединенных Арабских Эмиратов утверждают, что страна одержала победу в войне, и произошло это благодаря героической национальной обороне, сохранившей суверенитет и достоинство и защитившей достижения перед лицом жестокой агрессии.
Там также отметили, что этого противостояния ОАЭ пытались всячески избежать.
Сегодня мы движемся к управлению сложной региональной ситуацией с большим опытом, более глубоким пониманием и устойчивой способностью влиять и формировать будущее,
– говорится в сообщении Анвара Гаргаша.
Стоит напомнить, что стороны таки смогли недавно договориться о перемирии на Ближнем Востоке, однако ряд стран Персидского залива заявили о новых атаках со стороны Ирана. По информации Sky News, Кувейт подвергся ударам беспилотниками, тогда как Объединенные Арабские Эмираты обстреливали ракетами.
Это произошло после того, как Трамп отменил ультиматум Ирана, объявив о двухнедельном прекращении огня. Со своей стороны политолог Олег Лесной в комментарии для 24 Канала объяснил причины такого резкого изменения позиции американского президента, одновременно предостерегая, что говорить о победе любой из сторон пока преждевременно.
Какова роль ОАЭ на Ближнем Востоке?
На днях Абу-Даби объявило о полном запрете на въезд для граждан Ирана, включая транзит. В то же время Эмираты рассматривали возможность военной операции вместе с США и партнерами, чтобы разблокировать Ормузский пролив.
Параллельно дипломаты страны пытаются заручиться поддержкой международной коалиции и добиться соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, в частности из-за угрозы атак на критическую инфраструктуру страны.
Кроме того, ОАЭ требуют от Ирана гарантий безопасности и возмещения убытков, нанесенного ударами. С начала конфликта эмиратская ПВО уже перехватила значительное количество иранских ракет и дронов.