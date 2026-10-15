"Величезна можливість": очільник Міноборони Британії пояснив, як Україна може посилити США

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг 15 жовтня у Вашингтоні закликав владу США розглядати допомогу Києву як шанс. Український оборонно-промисловий комплекс здатен значно посилити американську міць.

Подробиці повідомляє телеканал Sky News.

Що сказав Стрітінг про Україну?

Британський урядовець під час виступу в американській столиці акцентував на ідейній спорідненості сучасної боротьби українців із фундаментальними засадами американської держави.

Сьогодні лінія фронту за свободу пролягає в Україні… народ України бореться за принцип, який лежить в основі найкращих традицій американської політичної системи, принцип, який поклав початок Сполученим Штатам і який ми разом відстоювали,

– сказав міністр оборони Британії.

Спільні цінності та дипломатичні зусилля

Заяви очільника оборонного відомства прозвучали на тлі прагнення Лондона зблизити позиції союзників. Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем нещодавно зазначав, що планує відновити мости у взаєминах між Україною та Сполученими Штатами.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що американці мають непохитно стояти на боці України, оскільки будь-які поступки та угоди з Росією означатимуть легку перемогу для очільника Кремля. Глава держави також зауважував, що сприймає з болем випадки, коли Дональд Трамп обирає іншу сторону.

Лондон посилює допомогу напередодні зими

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 14 жовтня Володимир Зеленський та британський прем'єр Енді Бернем узгоджували деталі оборонної підтримки, зокрема щодо передачі нової партії далекобійних ракет Storm Shadow.

Паралельно з постачанням зброї Сполучене Королівство посилює економічний тиск на агресора, запроваджуючи додаткові обмеження проти фінансового сектору Росії та її тіньового флоту.