Подробности сообщает телеканал Sky News.

Что сказал Стритинг об Украине?

Британский чиновник во время выступления в американской столице подчеркнул идейное родство современной борьбы украинцев с фундаментальными принципами американского государства.

Сегодня линия фронта за свободу пролегает в Украине… народ Украины борется за принцип, лежащий в основе наилучших традиций американской политической системы, принцип, который положил начало Соединенным Штатам и который мы вместе отстаивали,

– сказал министр обороны Великобритании.

Общие ценности и дипломатические усилия

Заявления главы оборонного ведомства прозвучали на фоне стремления Лондона сблизить позиции союзников. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем недавно отмечал, что планирует восстановить мосты в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что американцы должны непоколебимо стоять на стороне Украины, что любые уступки и соглашения с Россией будут означать легкую победу для главы Кремля. Глава государства также отмечал, что с болью воспринимает случаи, когда Дональд Трамп выбирает другую сторону.

Лондон усиливает помощь в преддверии зимы

Как уже сообщалось на нашем сайте, 14 октября Владимир Зеленский и британский премьер Энди Бернем согласовывали детали оборонной поддержки, в частностичто касается передачи новой партии дальнобойных ракет Storm Shadow.

Параллельно с поставками оружия Соединенное Королевство усиливает экономическое давление на агрессора, вводя дополнительные ограничения в отношении финансового сектора России и ее теневого флота.