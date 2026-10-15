Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, точное количество вооружения пока остается неизвестным. Детали поставок президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем согласовывали 14 октября.

Поддержка перед зимой

На Даунинг-стрит по итогам переговоров отметили, что стороны искали пути усиления защиты Украины.

"Что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили, как Великобритания могла бы ускорить оказание оборонной поддержки Украине в преддверии зимы", – указали представители британского правительства. В то же время официальных заявлений о конкретных объемах военной помощи пока не звучало.

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время беседы с британским министром иностранных дел Эдом Милибендом Владимир Зеленский раскрыл потери России за сентябрь. Тогда же стало известно, что Лондон ужесточил санкции против финансового сектора агрессора и его "теневого флота".

В каком положении оказалась Украина?

По данным CNN, у Украины закончились ракеты в комплексы Patriot. Это значительно повысило уязвимость к российским ударам. Дефицит перехватчиков усилился из-за их нехватки в мире на фоне войны в Иране.

Речь также об усложнении отношений с США, в частности, в вопросах передачи разведданных.

При этом Европа остается на стороне Киева. Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский обсуждал вопросы перехватчиков баллистики и амуниции к F-16. "Работаем над новыми пакетами ПВО", – уточнил президент.

Со своей стороны, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул: "Дорогие украинские друзья и президент Зеленский: вы не сами".