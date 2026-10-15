Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, точна кількість озброєння наразі залишається невідомою. Деталі постачання президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем узгоджували 14 жовтня.

Підтримка перед зимою

На Даунінг-стріт за підсумками переговорів зазначили, що сторони шукали шляхи посилення захисту України.

"Щодо далекобійних ракет лідери обговорили, як Велика Британія могла б прискорити надання оборонної підтримки Україні напередодні зими", – вказали представники британського уряду. Водночас офіційних заяв про конкретні обсяги військової допомоги поки не лунало.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час спілкування з британським міністром закордонних справ Едом Мілібендом Володимир Зеленський розкрив втрати Росії за вересень. Тоді ж стало відомо, що Лондон посилив санкції проти фінансового сектору агресора та його "тіньового флоту".

У якому становищі опинилася Україна?

За даними CNN, в України закінчилися ракети до комплексів Patriot. Це значно підвищило вразливість до російських ударів. Дефіцит перехоплювачів посилився через їхню нестачу у світі на тлі війни в Ірані.

Йдеться також про ускладнення відносин зі США, зокрема, у питаннях передавання розвідданих.

При цьому, Європа залишається на боці Києва. Так, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Володимир Зеленський обговорював питання перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. "Працюємо над новими пакетами ППО", – уточнив президент.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив: "Дорогі українські друзі та президенте Зеленський: ви не самі".