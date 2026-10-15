Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Що заявив Туск?

Консультації на рівні лідерів країн Європи підтвердили непохитність міжнародних позицій щодо допомоги Києву.

"Після сьогоднішніх переговорів із європейськими лідерами в Брюсселі я можу вас запевнити, дорогі українські друзі та президенте Зеленський: ви не самі", – наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Політик також окремо підкреслив, що саме міцні альянси становлять спільну силу союзників.

Зауважимо, що президент України інформував, що протягом 15 – 16 жовтня в Бельгії він проведе низку зустрічей з європейськими лідерами. Зокрема, вже відбулися переговори з генсеком НАТО Марком Рютте.

При цьому в матеріалі FT йшлося про те, що європейці "зі співчутливим, але водночас твердим тоном" закликатимуть Зеленського утриматися від надмірної критики Дональда Трампа.

Під час інтерв'ю для FT Зеленський припустив, що Трампа приваблює здатність авторитарних лідерів довго утримувати владу. Він також розкритикував дружні стосунки американського президента з Путіним, назвавши це помилкою.