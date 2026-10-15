Про це президент розповів в інтервʼю Financial Times.

Трамп відкрито висловлює повагу до лідерів, які десятиліттями утримують владу. Український президент припустив, що американського лідера може приваблювати здатність таких політиків довго залишатися при владі, однак наголосив, що не хоче прямо порівнювати Трампа й Путіна.

Глава держави також звернув увагу на можливу зацікавленість США та Росії в енергетичних проєктах. Водночас він зауважив, що такі домовленості створюють серйозні політичні ризики, адже їх укладали б на тлі війни, у якій українці гинуть, захищаючи свою країну.

Як Трамп може бути другом Путіна? Я думаю, що це помилка. Це його вибір, знову і знову,

– заявив Зеленський.

Путін сприймає відсутність належного тиску як можливість продовжувати агресію. Крім того, конфлікти між Україною, Європою та США допомагають російському керівництву демонструвати власному населенню нібито успіхи та мобілізувати людей навколо влади.

Перебіг технологічної війни змінюється: перевага однієї зі сторін може змінюватися від місяця до місяця. А певні рішення США, зокрема щодо розвідданих і Starlink, можуть створювати додаткові ризики для українських військових.

Важливо, що Путін не відчуває тиску. Коли він не відчуває тиску, він атакує,

– пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна шукатиме способи подолати технологічні труднощі, однак найкращим виходом залишається припинення війни та недопущення посилення російської агресії.

Президент України також прокоментував питання про те, як Києву взаємодіяти з адміністрацією Трампа на тлі напруження у відносинах. Він зазначив, що попередні зустрічі з американським лідером були позитивними, а сторони намагалися напрацювати плани завершення війни.

Водночас Україна не хоче бути втягнутою в домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо енергетики.

Якщо ви просите нас не атакувати їх, бо вони атакуватимуть нас, то справедливо буде, якщо ви дасте нам те, чим захищатися. Це мінімум, про який я прошу,

– заявив Зеленський, маючи на увазі, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, 14 жовтня Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи, на яку Київ погодився на прохання США. Президент пояснив, що Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру та вбивати цивільних, попри тимчасове припинення ударів з боку України.