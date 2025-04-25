Чи можуть США визнати Крим російським: експосол назвав 2 важливі нюанси

США не можуть визнати тимчасово окупований Крим територією Росії. Є 2 важливі аспекти, які підтверджують це. Насамперед якщо опиратися на міжнародне право, то це неможливо.

Одноосібне визнання Криму російським з боку США матиме дуже багато різних наслідків. Це 24 Каналу зауважив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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"Тут є 2 аспекти. Якщо ми говоримо, що ми прив’язуємося до міжнародного права зараз, то це неможливо. Одноосібне визнання США тягне за собою дуже багато різних наслідків. З цього погляду вони фактично відмовляються від визнання чинної міжнародно-правової системи, починаючи від Статуту ООН", – пояснив він.

Загроза для інтересів США

Валерій Чалий зазначив, що також є багато інших нюансів. Насамперед важливо, що дискусій щодо статусу півострова немає. Крим – це територія України. Тому з правового погляду це дійсно неможливо.

Є дуже багато позицій, які стосуються інтересів Вашингтона. Юридично оформити визнання Криму російським неможливо. Але у випадку, якщо Штати будуть приймати це де-факто, то Росія може розмістити там ядерну зброю. Союзники США будуть дуже незадоволені.

Носії ядерної зброї там є. Сховища ядерної зброї з радянських часів є, які далі можуть бути не тільки розконсервовані, але й обладнані. Залишилося лише перенести тактичну ядерну зброю. Тому я сумніваюсь, що країни Чорноморського басейну, Туреччина насамперед, будуть у захваті,

– сказав дипломат.

Крім того, є питання контролю самого моря. Росіяни блокували проходження кораблів, створювали небезпеки, щоб туди не заходили судна. Тому це загрози і для торгівлі. Є безліч причин, чому це грає проти інтересів США.