Може зашкодити пошуку миру: США не підтримали резолюцію ООН, ініційовану Києвом
- Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", яку підтримали 107 країн, але США утрималися від голосування.
- Виступили проти резолюції 12 країн, включаючи Росію та Білорусь, а 51 країна, серед яких США, Китай, Індія, утрималися через застереження щодо формулювань документа.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", ініційовану Києвом, яка закликає до припинення вогню та поваги суверенітету країни. Документ підтримали 107 країн, однак США серед них не було.
Результатами голосування поділився очільник МЗС України Андрій Сибіга в мережі X.
Не всі країни підтримали резолюцію ООН про мир: хто утримався?
У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", яку ініціював Київ. У документі міститься заклик до негайного припинення вогню й підтверджується важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Також резолюція закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення усіх викрадених осіб та повернення цивільних.
Сибіга повідомив, що документ підтримали 107 країн, а виступили проти – 12. Серед них – Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер. Ще 51 країна утрималась від відповіді. Ідеться про США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.
Глава МЗС України висловив подяку державам, які підтримали Україну у цьому важливому питанні.
Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не самотня – і що принципи Статуту ООН все ще мають значення,
– наголосив Сибіга.
Штати розкритикували за рішення утриматись від голосування: що відомо?
Ексспецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог різко висловився щодо позиції Вашингтону у голосуванні за резолюцію ООН про мир в Україні.
ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода – це війна,
– наголосив він.
Водночас у США знайшли виправдання – заступниця посла США при ООН Теммі Брюс заявила, що Штати мають застереження щодо деяких формулювань документа, втім й надалі продовжуватимуть працювати над укладенням мирної угоди для України.
Брюс вважає, що текст документа може зашкодити перебігу мирних перемовин.
Як США хотіли змінити текст резолюції ООН про мир в Україні?
У листопаді 2025 року адміністрація Трампа запропонувала змінити деякі пункти у резолюції ООН щодо України.
Зокрема американці запропонували прибрати формулювання, яке підтверджує суверенітет України й засуджує російську агресію та анексію Криму й інших областей.
США наполягають подати формулювання "війна в Україні" нібито в ширшому форматі, не включаючи до нього суверенітет та незаконні дії Росії.
Нагадаємо, влітку 2025 року ЗМІ повідомляли, що США таємно обговорювали текст власного документа ООН щодо України із Росією. Тоді американська версія не містила звинувачень російської сторони у агресії проти Києва і була м'яка у висловлюваннях. Після того, як ООН замінила деякі положення, Америка відмовилась голосувати за власну резолюцію.