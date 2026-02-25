Може зашкодити пошуку миру: США не підтримали резолюцію ООН, ініційовану Києвом

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", ініційовану Києвом, яка закликає до припинення вогню та поваги суверенітету країни. Документ підтримали 107 країн, однак США серед них не було.

Результатами голосування поділився очільник МЗС України Андрій Сибіга в мережі X.

Не всі країни підтримали резолюцію ООН про мир: хто утримався?

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", яку ініціював Київ. У документі міститься заклик до негайного припинення вогню й підтверджується важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Також резолюція закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення усіх викрадених осіб та повернення цивільних.

Сибіга повідомив, що документ підтримали 107 країн, а виступили проти – 12. Серед них – Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер. Ще 51 країна утрималась від відповіді. Ідеться про США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.

Глава МЗС України висловив подяку державам, які підтримали Україну у цьому важливому питанні.

Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не самотня – і що принципи Статуту ООН все ще мають значення,

– наголосив Сибіга.

Штати розкритикували за рішення утриматись від голосування: що відомо?

Ексспецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог різко висловився щодо позиції Вашингтону у голосуванні за резолюцію ООН про мир в Україні.

ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода – це війна,

– наголосив він.

Водночас у США знайшли виправдання – заступниця посла США при ООН Теммі Брюс заявила, що Штати мають застереження щодо деяких формулювань документа, втім й надалі продовжуватимуть працювати над укладенням мирної угоди для України.

Брюс вважає, що текст документа може зашкодити перебігу мирних перемовин.

