Іран б'є у відповідь: на Ізраїль летять десятки балістичних ракет, по всій країні – тривога

Армія оборони Ізраїлю повідомила про пуски балістичних ракет у їхньому напрямку зі сторони Ірану. Тегеран запустив щонайменше 30 повітряних цілей.

Щонайменше дві з них перехопили над північною частиною країни. Про це повідомляє The Times of Israel та Clash Report.

Дивіться також Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль і США готуються до кількаденного конфлікту з Іраном, – ЗМІ

Що відомо про атаку на Ізраїль?

Іранський Корпус вартових ісламської революції вже оголосив про початок "першої хвилі масштабних ракетних атак і атак безпілотників" проти Ізраїлю у відповідь на напад, який здійснили спільно зі США вранці 28 лютого.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що цивільні особи повинні залишатися в бомбосховищах до закінчення загрози через хвилі іранських балістичних ракетних атак на Ізраїль. ППО наразі "виявляє та перехоплює" загрози.

Також, за даними видання, підтримувані Іраном хусити в Ємені вирішили відновити ракетні атаки та атаки безпілотників на судноплавні маршрути та Ізраїль на підтримку Ірану, перший напад можуть здійснити вже ввечері.

Euronews повідомляє про вибухи на півночі Ізраїлю, ймовірно, вони спричинені роботою ППО. Про постраждалих або загиблих внаслідок ударів Ірану наразі не зазначають. Утім, Іран раніше анонсував "нищівну" відповідь.

Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення іранської ракети системою протиповітряної оборони Patriot. Також серію вибухів чули у Бахрейні, ймовірно, ціллю була військова база Джуфейр у передмісті Манами.

Операція Ізраїлю та США: останні новини