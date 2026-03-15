На тлі даних про удари "Шахедами" й нові теракти: американістка розповіла про настрої у США

На тлі загострення на Близькому Сході в Сполучених Штатах є побоювання, що на території країни можуть відбутися теракти. Вже сталася низка подій, які наштовхують на такі думки.

Про них розповіла в інтерв'ю 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши на тому, що підтвердження, що ці інциденти пов'язані з іранськими осередками немає, але від цього спокійніше не стає.

Сутичка біля будинку мера Нью-Йорка і теракт в Мічигані

Декілька днів тому сталася сутичка біля будинку очільника Нью-Йорка Зохрана Мамдані. Протестувальники кинули саморобні вибухові пристрої в людей, які стояли з плакатами й закликами депортувати нелегальних мігрантів.

Це пов'язано з тим, що Мамдані приймав у себе дома Махмуда Халіла, основного організатора пропалестинських акцій на кампусах Колумбійського університету. Його намагалися виставити з США, але зробити це наразі не вдалося.

На тлі цього його прийняв у себе міський голова Нью-Йорка, проти чого деякі жителі міста виступили проти, а прихильники Халіла натомість кинули в них саморобну вибухівку (вона не спрацювала). Згодом вони офіційно написали листа, де висловили лояльність ІДІЛ.

Ця історія ймовірно не пов'язана зі сплячими іранськими осередками, але в США вже починаються розмови, що психічно нестійких людей будуть використовувати для того, аби наводити страх,

– озвучила Філіпенко.

Вона розповіла, що днями поруч з Детройтом (штат Мічиган) стався теракт, чоловік в'їхав у синагогу, вийшов з машини, яка загорілась, і почав стріляти в різні боки. Охорона його нейтралізувала. Він поранив двох людей. Його вже раніше затримували за підозрою у спонсоруванні ІДІЛ.

Окремі ситуації відбуваються по країні. Не до кінця зрозуміло, чи це приховані осередки Ірану, однак тривожність і страх, зі слів американістки, це викликає. Він ще й підживлюється тим, що Ґевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, заявив, що є загроза атаки іранських дронів на штат.

Там проходитиме премія "Оскар", вже посилені заходи безпеки. Адже це дійство збирає велику кількість зірок та заможних людей. Стало відомо, що багатії вже почали відмовлятися від цьогорічної участі.

Поки Ньюсом попереджає про загрози, кажучи, що війну в Ірані слід завершити, аби не наражати на себе небезпеку, Білий дім заявляє, що це нісенітниця і той нібито намагається заробити політичні бали,

– розповіла Філіпенко.

