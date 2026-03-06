"Лише повна капітуляція": Трамп категорично відповів про мирну угоду з Іраном
- Трамп заявив, що угоди з Іраном не буде без їхньої безумовної капітуляції.
- Після капітуляції США та союзники допоможуть Ірану стати економічно сильнішою державою.
Дональд Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном не буде, поки країна не погодиться на безумовну капітуляцію. Після цього, за його словами, союзники США допоможуть Ірану відновитися та стати економічно сильнішою державою.
Трамп категорично налаштований щодо долі Ірану. Свої думки про мирну угоду з країною він написав у власній соціальній мережі Truth Social.
Що сказав Трамп про можливу мирну угоду?
Президент США заявив, що Сполучені Штати не укладатимуть жодної угоди з Іраном, якщо Тегеран не погодиться на безумовну капітуляцію.
За словами Трампа, після цього та обрання "великого і прийнятного лідера" США разом із союзниками та партнерами працюватимуть над тим, щоб вивести Іран із кризи. Він зазначив, що міжнародні партнери докладуть зусиль, аби допомогти країні відновитися та зробити її економічно "більшою, кращою та сильнішою, ніж будь-коли раніше".
Також американський лідер додав, що, на його переконання, Іран матиме "велике майбутнє".
Нагадаємо, що Іран, своєю чергою, відмовляється вести переговори зі США і не просив про припинення вогню. Країна готова до наземної боротьби з США.
Операція США в Ірані: останні новини
The Washinghton Post повідомляє, що Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських силах. Експерти видання вважають, що це може пояснити високу точність іранських атак, які проривають системи ППО США та Ізраїлю.
Володимир Зеленський заявив, що США попросили Україну про допомогу у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході. Президент України доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.
Днями, Ізраїль розпочав другий етап війни на Близькому Сході, зосереджуючи атаки на підземних об'єктах Ірану для знищення балістичних ракет. Операція "Епічна лють" призвела до зменшення запусків ракет та безпілотників з Ірану, що може вказувати на збереження іранських ракетних запасів для тривалого конфлікту.