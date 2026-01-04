Армія Венесуели підтримала віцепрезидентку як тимчасового лідера

Армія Венесуели підтримала лідерство віцепрезидентки Делсі Родрігес. Зазначається, що операція США нібито призвела до численних жертв.

Міністр оборони країни назвав операцію США "боягузливою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report, телеграм Падріно Лопеза і BBC.

Дивіться також На тлі рейду США проти Мадуро: Колумбія стягнула війська та танки на кордон із Венесуелою

Як в армії Венесуели реагують на захоплення Мадуро?

Венесуельська армія підтримала віцепрезидентку Делсі Родрігес як тимчасову виконувачку обов'язків президента Венесуели.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопез заявив, що США викрали президента країни, "якого обрав народ". Армія країни вимагає звільнити Мадуро і його дружину.

Він закликав венесуельців повертатися до нормального життя, водночас попередив, що те, що сталося з Мадуро, може статися з будь-якою владою.

Падріно Лопез описав операцію США як "боягузливу". Він заявив, що армія Венесуели перебуває у повній бойовій готовності "для забезпечення свободи, незалежності та суверенітету" країни.

За його словами, внаслідок дій США загинуло багато працівників служби безпеки Мадуро і мирних жителів.

Що відомо про захоплення Мадуро?