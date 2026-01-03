Такого не бачили з часів Другої світової: Трамп проводить пресконференцію про затримання Мадуро
Президент США Дональд Трамп виступає перед пресою з результатами операції у Венесуелі. Військовим США вдалося затримати лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, якого звинувачують у наркотероризмі.
Головні заяви Трампа з пресконференції оперативно повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Що заявив Трамп на пресконференції?
У операції було задіяно 150 літаків, заявили у Пентагоні. Операцію у Венесуелі планували кілька місяців. Мадуро та його дружина незабаром зіткнуться з усією силою американського правосуддя та постануть перед судом на американській землі, США збираються підтримувати контроль у Венесуелі, доки не зможуть здійснити "безпечний, належний та розумний перехід", заявив Трамп. Ми збираємося змусити наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів – найбільші у світі – витратити мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почати заробляти гроші для країни, США зупинили 97% потоку наркотиків до себе, – Трамп. Трамп заявив, що у операції не загинув жоден військовий США. Військові США співпрацювали з поліцією та судом. У Каракасі були відключення світла, каже Трамп. Трамп порівняв операцію у Венесуелі з "Північним молотом" – бомбардуванням Ірану. Це була одна з найпотужніжих операцій, які проводили США за свою історію, Президент США Дональд Трамп почав пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі.
