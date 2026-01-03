Укр Рус
3 січня, 18:39
Такого не бачили з часів Другої світової: Трамп проводить пресконференцію про затримання Мадуро

Сергій Попович

Президент США Дональд Трамп виступає перед пресою з результатами операції у Венесуелі. Військовим США вдалося затримати лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, якого звинувачують у наркотероризмі.

Головні заяви Трампа з пресконференції оперативно повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Що заявив Трамп на пресконференції?

 

19:10, 03 січня

У операції було задіяно 150 літаків, заявили у Пентагоні.

19:09, 03 січня

Операцію у Венесуелі планували кілька місяців.

18:54, 03 січня

Мадуро та його дружина незабаром зіткнуться з усією силою американського правосуддя та постануть перед судом на американській землі, 
– каже Трамп.

18:52, 03 січня

США контролюватимуть Венесуелу

США збираються підтримувати контроль у Венесуелі, доки не зможуть здійснити "безпечний, належний та розумний перехід", заявив Трамп. 
 

18:49, 03 січня

Ми збираємося змусити наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів – найбільші у світі – витратити мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почати заробляти гроші для країни, 
– Трамп.

18:48, 03 січня

США зупинили 97% потоку наркотиків до себе, – Трамп.

18:46, 03 січня

Трамп заявив, що у операції не загинув жоден військовий США.

18:45, 03 січня

Військові США співпрацювали з поліцією та судом.

18:43, 03 січня

У Каракасі були відключення світла, каже Трамп.

18:42, 03 січня

Трамп порівняв операцію у Венесуелі з "Північним молотом" – бомбардуванням Ірану.

18:40, 03 січня

Це була одна з найпотужніжих операцій, які проводили США за свою історію, 
– сказав Трамп.

18:01, 03 січня

Президент США Дональд Трамп почав пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі.