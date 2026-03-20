"Він як 6-річна дитина": у ЄС намагаються переконати Орбана підтримати кредит для України

Віктор Орбан бере участь у європейських самітах уже 16 років. На зустрічі в Брюсселі, яка може стати для політика останньою, він зіткнувся з тим, що лідери ЄС фактично розділилися на "доброго" і "поганого" поліцейських, намагаючись переконати підтримати кредит для України на 90 мільярдів євро.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Як Європа може вплинути на Орбана?

Віктор Орбан відмовився виконати обіцянку, яку дав у грудні: тобто підтримати виділення кредиту Україні. За словами європейських лідерів, це підриває основи ухвалення рішень у Євросоюзі, які базуються на дотриманні взятих зобов'язань.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що такі дії порушують один із ключових принципів співпраці, підривають здатність ЄС діяти та шкодять репутації.

На тлі ескалації війни на Близькому Сході, яка посилила відчуття безсилля Європи, лідери розраховували хоча б забезпечити фінансову підтримку Україні – у конфлікті, де ЄС має більше можливостей впливу,

– йдеться в матеріалі.

Однак атмосфера на саміті була напруженою, і навіть виступ Володимира Зеленського, який долучився по відеозв’язку, не сприяв покращенню ситуації.

Лідери ЄС розділилися у підходах щодо Орбана: більшість тиснули на нього жорсткою критикою.

Це була дуже, дуже жорстка критика, і відчуття було таке, що так просто не може тривати. Я ніколи не чув такої жорсткої критики на саміті ЄС щодо когось, ніколи,

– заявив журналістам прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас деякі політики спробували протилежний підхід. Так, глава італійського уряду Джорджія Мелоні та Барт Де Вевер з Бельгії спробували апелювати до его Орбана, співчутливо висловлюючись про розуміння його позиції.

Ви повинні ставитися до нього як до 6-річної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього,

– сказав один із дипломатів.

Перед самітом у ЄС підготували компроміс, який мав дозволити Орбану зберегти обличчя напередодні виборів і водночас підтримати кредит. Зокрема, розглядалася можливість відтермінувати виділення коштів до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба", який у січні було пошкоджено під час російської атаки.

Після саміту Орбан заявив, що йому вдалося "зламати нафтову блокаду" та захистити інтереси Угорщини.

Невдовзі в Угорщині відбудуться вибори