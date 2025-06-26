В угорському уряді оголосили результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив остаточні результати так званого "референдуму" щодо вступу України в Євросоюз. Він зауважив, що загалом проголосували 2 мільйони 284 тисячі людей.

Більшість з них виступили проти вступу України до ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Які результати "референдуму" щодо вступу України до ЄС

За словами угорського прем'єра, 95% учасників Voks2025 відхилили вступ України до ЄС. Це означає, що таку думку висловили 2 мільйони 168 тисяч угорців.

Тоді як решта 5% учасників "референдуму" проголосували за підтримку України. Варто зауважити, що станом на 2023 рік, в Угорщині проживало 9,5 мільйона людей.

Мій голос став гучнішим і мужнішим, але я все одно скажу голосом понад двох мільйонів угорців під час переговорів, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу,

– сказав Орбан.

Зазначимо, що політик ініціював проведення Voks2025 навесні цього року. Консультативний референдум тривав з квітня по 20 червня 2025 року. Угорці могли проголосувати як на спеціальних дільницях для голосування, так і онлайн.

Угорське видання Telex зауважує, що заявлена кількість учасників голосування складає приблизно 29% виборців. Журналісти кажуть, що це був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов’язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент.

Також видання додає, що правдивість цього голосування залишається під питанням, оскільки людина могла голосувати кілька разів в онлайн-анкетах з різних адрес електронної пошти.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України прокоментувало "референдум" в Угорщині. Там вважають, що насправді він був маніпуляцією, адже так звані консультації з народом супроводжувалися агресивним нагнітанням ненависті до України.

У МЗС зазначають, що основною ціллю уряду було перевести увагу угорців із провалів їхньої соціально-економічної політики на зовнішнього ворога у вигляді України та безпідставно залякувати громадян.