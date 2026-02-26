Збіг невипадковий: військовий зауважив, коли Орбан різко посилив нападки на Україну

Заяви Віктора Орбана про українські загрози угорській енергосистемі – вигадка, яку угорський прем'єр використовує для внутрішньополітичної боротьби. Реальна шкода – блокування 90 мільярдів євро допомоги Україні.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що радикалізація риторики Орбана збіглася з візитом Марко Рубіо до Будапешта та підтримкою Трампа.

Навіщо угорський прем’єр погрожує Україні?

Орбан заявив, що Україна нібито загрожує угорській енергосистемі, і навіть пообіцяв розгорнути війська для захисту інфраструктури.

Питання лише в тому, звідки угорський прем'єр бере таку "інформацію". Навіщо Україні погрожувати Угорщині? Наш спільний ворог – Росія. Угорці самі пережили радянські танки на вулицях Будапешта, тож ми мали б розраховувати на їхню солідарність у боротьбі проти Росії – але очевидно, що реальність зовсім інша,

– наголосив Мусієнко.

Проблему з нафтопроводом "Дружба" спровокувала саме Росія – її удар у січні пошкодив інфраструктуру. Однак Угорщина вимагає негайно кинути всі сили на відновлення постачання нафти, ігноруючи те, що Україна паралельно ремонтує власну енергетику та інфраструктуру.

Орбан може бути інструментом скоординованого тиску на Україну – з боку не лише Росії, а й певних сил на Заході. .

Через позицію Угорщини відкладається фінальне рішення щодо 90 мільярдів євро військової допомоги Україні на 2 роки. І досі не може бути ухвалений 20-й пакет санкцій, який ЄС планував оголосити ще 24 лютого,

– зазначив Мусієнко.

Угорщина разом зі Словаччиною блокують потрібні Україні рішення, а Орбан відверто просуває російські наративи – про демілітаризацію України та те, що санкції заважають переговорам.

Зверніть увагу! Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що через значне падіння політичного рейтингу Орбан намагається шукати зовнішні загрози, щоб підвищити свої шанси на перемогу на виборах. Він прагне створити образ загрози з боку України, нібито наша держава впливає на вибори та веде війну проти Угорщини. Орбан активно просуває ці тези в інформаційному просторі, щоб залякати власного виборця.

Що відомо про блокування кредиту від ЄС?