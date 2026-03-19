В цікавій позі подалі від Зеленського: Віктор Орбан слухав виступ президента на самоті

Український президент Володимир Зеленський 19 березня звернувся до учасників засідання Європейської ради по відео. Але прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив усамітнитися під час цього виступу.

На цікаву позу лідера Угорщини звернули увагу Politico. Журналісти іронічно написали, що Орбан хотів бути винятковим, не як усі.

Навіщо Орбан встав в позу?

Таким чином угорський прем'єр, імовірно, хотів продемонструвати свою незгоду із Зеленським. Мовляв, якщо максимально віддалитися фізично, це покаже, що я в опозиції до Зеленського політично.

Цікаво, що при цьому Орбан не пішов із зали. Тобто це "вставання в позу" покликано було привернути увагу.

Віктор Орбан спостерігає здалеку, як Володимир Зеленський звертається до лідерів ЄС під час відеодзвінка сьогодні вранці. Стосунки між цими двома лідерами погіршилися як ніколи раніше після того, як президент України висловив приховану погрозу на адресу прем'єр-міністра Угорщини, оскільки Будапешт продовжує блокувати надання Києву позики від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро,

– нагадали Politico.



Орбан сперся на стіл під час виступу Зеленського 19 березня / Фото Associated Press

Це може бути символічний жест

За даними Politico, лідери ЄС годину чи півтори вмовляли Орбана перестати блокувати кредит Україні. Та він був непохитний. Мовляв, нехай спершу піде нафта по трубопроводу "Дружба".

Дискусія, присвячена Україні, тривала більше години. Перед нею до учасників саміту через відеозв'язок звернувся президент України Володимир Зеленський. Але все це не вплинуло на позицію Орбана, і він продовжував наполягати на тому, що зняття вето Угорщини з кредиту для України залежатиме від того, наскільки швидко Київ відновить постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба",

– додали контексту в Deutsche Welle.

Там зауважили: євродипломати перед засіданням сумно жартували, що Орбан знову хоче стати головною зіркою шоу. Так і сталося.

Саміт Євросоюзу мав бути присвячений економічному зростанню, натомість говорили про Орбана та війну в Ірані. До того ж Будапешт у грудні погодився надати Україні кредит, а тепер вирішив заблокувати його.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта сказав, що поведінка Орбана неприйнятна і взагалі – що прем'єр перетнув червону лінію. Проте погрози Зеленського Орбану також засудив.

Politico пишуть навіть, що після виборів в Угорщині 12 квітня ставлення ЄС до цієї країни може різко змінитися. А Орбану доведеться розплачуватися, адже його колеги по Євросоюзу розлючені.

Тим часом підтримати Орбана на виборах приїде віцепрезидент США Джей Ді Венс. До того в Будапешті був держсекретар США Марко Рубіо.